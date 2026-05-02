Juventus Gonzalo Garcia nuova idea per l’attacco

La Juventus sta valutando l'acquisto di Gonzalo Garcia, un giocatore proveniente dal Real Madrid. La società ha deciso di accelerare sui negoziati per portarlo in rosa. La strategia del club si concentra sul rafforzamento dell’attacco, mantenendo uno sguardo rivolto al mercato internazionale. La trattativa è in fase avanzata, con dettagli ancora da definire tra le parti coinvolte.

La Juventus accelera per Gonzalo Garcia. Il mercato della Juventus guarda al futuro e torna a pescare in casa Real Madrid. Il nome nuovo (ma non troppo) sul taccuino di Damien Comolli è quello di Gonzalo Garcia Torres, attaccante classe 2004 che ha stregato la dirigenza L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Gonzalo Garcia nuova idea per l’attacco Gonzalo Garcia might LEAVE Real Madrid… #realmadrid #football #shorts Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Juventus, nome a sorpresa per l’attacco: sondaggio per Gonzalo Garcia del Real Madrid Como, si cambia: Nico Paz via a giugno, per sostituirlo idea Gonzalo Garcia del RealIn questo momento, con la stagione arrivata al periodo decisivo e un traguardo storico a portata di mano, l’attenzione è solo al campo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Juventus sogna il colpo alla Morata: nuovi contatti per Gonzalo Garcia; Juventus, non solo Lewandowski: contatti per Gonzalo Garcia del Real Madrid e sfida alla Roma; Gonzalo Garcia verso l'addio dal Real Madrid: la Juve sulle sue tracce. Occhio al derby italiano; Calciomercato, duello Roma-Juventus per Gonzalo Garcia: la situazione. Anche la Juventus su Gonzalo GarciaIl futuro di Gonzalo García al Real Madrid sembra sempre più lontano: il giovane attaccante classe 2004 è destinato a lasciare il club nella prossima sessione estiva ... tuttojuve.com Juventus, si punta Gonzalo Garcia del Real MadridNuovo nome per l'attacco bianconero. Ci sono stati dei primi contatti per Gonzalo Garcia, centravanti dei Blancos in uscita. juvenews.eu MEZZOGIORNO #VIGILIA #MERCATO GONZALO #GARCIA E GONÇALO #RAMOS CHI È PUNTA DA #JUVE, #VLAHOVIC CI PROVA, #SCOUTING #NEWS #ZAMPINI #GJUST #BURANI ALLE ORE 12.00 LIVE SU #TWITCH e #YOUTUBE x.com Secondo le indiscrezioni raccolte da #SkySport, il futuro di Gonzalo #Garcia alla #Juventus potrebbe concretizzarsi di fronte a un investimento contenuto ma strategico. Il #RealMadrid, infatti, sarebbe disposto a privarsi del proprio talento per una cifra che os - facebook.com facebook