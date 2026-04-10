Gonzalo Garcia Juve affare alla Morata? Il Real Madrid è pronto a lasciarlo partire solo a queste condizioni

Il club di calcio sta valutando la cessione di uno dei suoi giocatori durante il mercato estivo. La squadra spagnola è disposta a lasciarlo partire solo se vengono soddisfatte determinate condizioni. La possibilità di un trasferimento si aggiunge a quelle di altri movimenti sul mercato, con particolare attenzione alle trattative in corso per la prossima stagione. La decisione finale dipenderà dall'accordo tra le parti coinvolte.

di Angelo Ciarletta Gonzalo Garcia Juve potrebbe essere un Morata 2.0. Il Real Madrid è pronto a lasciarlo partire solo a queste condizioni nel mercato estivo. La Juve continua a monitorare con attenzione i migliori prospetti del calcio europeo per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo un’analisi di Tuttosport, il club bianconero ha messo nel mirino da tempo Gonzalo Garcia del Real Madrid. MERCATO JUVE LIVE L’operazione potrebbe ricalcare lo storico affare concluso in passato per Alvaro Morata. I Blancos aprirebbero infatti alla cessione del giovane calciatore garantendosi però una clausola di recompra per il futuro. Nonostante il minutaggio ridotto, lo spagnolo ha collezionato 6 gol nei 1184 minuti disputati in stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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