Al Turkish Airlines Open, torneo di golf svoltosi al National Golf Club di Belek, Antalya, si sono distinti tre giocatori italiani che si trovano nella parte alta della classifica. La gara ha subito una breve sospensione a causa di maltempo durante il terzo giro. Mentre Lindberg e Rodrigues guidano la classifica generale, Migliozzi, De Leo e Manassero sono tra i migliori della top ten.

Tanta Italia nella top ten al Turkish Airlines Open, che ha vissuto anche una breve sospensione per maltempo verso la fine del terzo giro al National Golf Club di Belek, Antalya. Rispetto a ieri, però, la leadership cambia bandiere: al comando ci sono lo svedese Mikael Lindberg e il portoghese Daniel Rodrigues, l’uno autore oggi di un -2 e l’altro di un -4 per arrivare all’attuale -7 che li mette a caccia del successo. Quanto al territorio italiano, sono terzi Guido Migliozzi e Gregorio De Leo, con lo score di -6. Per il vicentino prepotente recupero al sapore di -4 di giornata, per il biellese +1 con tre bogey, ma anche un eagle alla 14 che di fatto gli salva la giornata.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: Migliozzi, De Leo e Manassero nella lotta di testa in Turchia. Guidano Lindberg e Rodrigues

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