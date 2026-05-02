Cameron Young ha preso un ampio vantaggio alla fine della seconda giornata del Cadillac Championship, torneo che si sta giocando in Florida sui fairway del Trump National Coral. Con un buon distacco, l’atleta si è distanziato dagli inseguitori, mentre Scott Scheffler ha tentato di recuperare posizioni. La competizione prosegue con un certo equilibrio tra i protagonisti in campo.

Ottimo distacco quello che Cameron Young ha giá messo tra sè stesso e i suoi inseguitori dopo la seconda giornata del Cadillac Championship, torneo che si sta disputando in Florida, a Miami, sui fairway del Trump National Coral. Lo statunitense ha girato infatti in -5 (totale di -13) dopo aver chiuso la prima giornata in -8 ed è saldamente al comando con 5 colpi di distacco su Nick Taylor, Jordan Spieth e Alex Smalley fermi a -8. Dopo una partenza a rilento si affaccia tra le prime posizioni della classifica anche Scottie Scheffler. Il n.1 al mondo era partito con un timido -1 ma grazie al -5 del venerdì è balzato in T6 a -6 ed è appaiato, al momento, a Brian Harman, Kristoffer Reitan, Alex Fitzpatrick, Si Woo Kim e Taylor Pendrith.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Young stacca tutti al Cadillac Championship. Scheffler ci prova

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