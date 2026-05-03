Gol Vlahovic | punizione perfetta il serbo entra dalla panchina e graffia subito! Tutto in equilibrio allo Stadium

Vlahovic ha segnato su calcio di punizione durante la partita allo Stadium contro il Verona, interrompendo un periodo senza gol. Entrato dalla panchina, il centravanti ha realizzato un gol che ha portato in parità la squadra in un momento difficile. La rete ha ravvivato le aspettative dei tifosi e mantenuto l’equilibrio sul risultato, con il match ancora aperto.

di Luca Fioretti Gol Vlahovic, il centravanti segna su calcio di punizione contro il Verona: termina il digiuno e riaccende le speranze interne. La gara della Juventus si infiamma grazie al colpo di genio di Dusan Vlahovic. Subentrato dalla panchina per dare la scossa, il centravanti ha impiegato poco più di un quarto d’ora dal suo ingresso sul campo per lasciare un’impronta indelebile. Al minuto 62, l’attaccante si è incaricato di battere una punizione dal limite dell’area. L’esecuzione è stata magistrale: una traiettoria calciata benissimo ha superato la barriera, battendo l’incolpevole estremo difensore del Verona Montipò. Questo gesto tecnico formidabile ha fatto esplodere di gioia il pubblico sugli spalti, riportando l’incontro in perfetto equilibrio e ridando grande vigore al gruppo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Vlahovic: punizione perfetta, il serbo entra dalla panchina e graffia subito! Tutto in equilibrio allo Stadium Contatto Vlahovic-Marì La moviola di Fiorentina-Juventus Notizie correlate Leggi anche: Vlahovic, retroscena durante Milan Juve: c’entra… Conceicao! Il gesto dell’attaccante dalla panchina Gol Vojvoda: il Como passa subito allo Stadium, ma che errori di McKennie e Di Gregorio!Locatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Una raccolta di contenuti Juventus-Verona 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Vlahovic gol, segna il pari su punizioneLa diretta live di Juventus-Verona di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Juventus-Verona 1-1: pareggia Vlahovic su punizione16:30 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Hellas Verona, match valido per il 35° turno del campionato di serie A. I bianconeri scendono in campo all'Allianz ... tuttojuve.com