Gol Vojvoda | il Como passa subito allo Stadium ma che errori di McKennie e Di Gregorio!

Vojvoda ha segnato un gol che ha sorpreso lo Juventus Stadium, dopo che il Como ha approfittato di due errori evidenti di McKennie e Di Gregorio nei primi minuti. La partita si è accesa subito, mostrando le difficoltà della squadra di casa a gestire la pressione iniziale. La rete dei lombardi ha cambiato subito il ritmo dell’incontro, attirando l’attenzione dei tifosi presenti. La sfida continua con il Como in vantaggio, pronto a difendere il risultato.

Gol Vojvoda, i lariani gelano immediatamente lo Stadium sfruttando due clamorose ingenuità della retroguardia bianconera nei primissimi minuti. L'entusiasmo iniziale del pubblico presente sugli spalti dell'Allianz Stadium è stato improvvisamente smorzato da un inaspettato episodio che ha immediatamente cambiato il parziale della delicata sfida. I l gol di Vojvoda ha regalato un clamoroso vantaggio alla pimpante formazione lariana, costringendo subito la compagine padrona di casa a dover rincorrere il risultato in una gara già molto complessa. L'equilibrio del match si è spezzato in modo del tutto sorprendente quando il cronometro del direttore di gara segnava appena l'undicesimo minuto della prima frazione di gioco.