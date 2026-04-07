Juve Genoa la moviola dei giornali | Massa promosso Valido il gol di Bremer ok anche il rigore per gli ospiti

Durante la partita tra Juventus e Genoa, i giornali hanno analizzato gli episodi arbitrali, valutando le decisioni prese dall’arbitro. La moviola ha confermato la validità del gol di Bremer e l’assegnazione del rigore a favore degli ospiti. L’arbitro è stato giudicato promosso, e le decisioni contestate sono state ritenute corrette dagli analisti. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle singole azioni o alle eventuali controversie.

di Luca Fioretti Juve Genoa, la moviola dei giornali: l’analisi degli episodi arbitrali del match tra i bianconeri e i rossoblù per valutare tutte le decisioni. La partita si è conclusa sul risultato di 2-0, ma le discussioni si concentrano sulla moviola. Il direttore di gara Davide Massa ha dovuto gestire una sfida estremamente delicata sul campo, affrontando situazioni spinose durante i caldi novanta minuti. Secondo l’analisi della Gazzetta dello Sport, l’arbitraggio merita la sufficienza, ottenendo un 6 in pagella. Il fischietto ha mantenuto la necessaria lucidità, non lasciandosi condizionare dalle proteste e garantendo la fluidità del gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Genoa, la moviola dei giornali: «Massa promosso. Valido il gol di Bremer, ok anche il rigore per gli ospiti» Moviola Juve Genoa: proteste per un possibile fallo su Colombo prima del gol di Bremer, giusto il rigore?Manna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane» Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il... Moviola Cremonese Inter, Massa promosso dai giornali: focus sul petardo e i dubbi sui cartelliniMateta Milan, il ginocchio preoccupa: rischia di saltare tutto al fotofinish? Il rebus da risolvere Mlacic Udinese, colpo in prospettiva per la... Temi più discussi: Juve-Genoa, moviola: regolare il gol di Bremer, giusto il rigore su Martin; Moviola Juventus-Genoa: c'era fallo di Bremer su Colombo prima del goal? Perché è stato assegnato il rigore ai rossoblù; La moviola di Juventus-Genoa: il fallo di Bremer era fuori area?; Juventus-Genoa, la moviola LIVE: proteste rossoblù sul primo goal. Bremer su Martin, è rigore. Juventus-Genoa, moviola: dubbi sul primo gol e sul rigore, il giallo del bigliettino a Di GregorioLa prova dell’arbitro ligure Davide Massa all’Allianz Stadium nel match della 31esima di serie A Juventus-Genoa analizzato al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli, la moviola ... sport.virgilio.it Moviola Juve Genoa: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2025/26Moviola Juve Genoa: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2025/26 ... calcionews24.com Le pagelle e i voti ai protagonisti di Juve Genoa. #juvegenoa #pagelle #voti #juve #juventusnews24 - facebook.com facebook La Juve batte il Genoa. Il 4° posto si avvicina x.com