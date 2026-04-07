Juve Genoa la moviola dei giornali | Massa promosso Valido il gol di Bremer ok anche il rigore per gli ospiti

Da juventusnews24.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Juventus e Genoa, i giornali hanno analizzato gli episodi arbitrali, valutando le decisioni prese dall’arbitro. La moviola ha confermato la validità del gol di Bremer e l’assegnazione del rigore a favore degli ospiti. L’arbitro è stato giudicato promosso, e le decisioni contestate sono state ritenute corrette dagli analisti. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle singole azioni o alle eventuali controversie.

di Luca Fioretti Juve Genoa, la moviola dei giornali: l’analisi degli episodi arbitrali del match tra i bianconeri e i rossoblù per valutare tutte le decisioni. La partita si è conclusa sul risultato di  2-0, ma le discussioni si concentrano sulla  moviola. Il direttore di gara  Davide Massa  ha dovuto gestire una sfida  estremamente delicata  sul  campo, affrontando situazioni spinose durante i caldi  novanta  minuti. Secondo l’analisi della  Gazzetta dello Sport, l’arbitraggio merita la sufficienza, ottenendo un  6  in pagella. Il fischietto ha mantenuto la necessaria lucidità, non lasciandosi condizionare dalle proteste e garantendo la fluidità del gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Juve Genoa, la moviola dei giornali: «Massa promosso. Valido il gol di Bremer, ok anche il rigore per gli ospiti»

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