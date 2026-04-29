Global Sumud Flotilla | Le nostre navi fermate da motoscafi israeliani

Durante un'operazione di monitoraggio in mare, alcune imbarcazioni sono state avvicinate da motoscafi militari che si sono qualificati come israeliani. Questi motoscafi hanno puntato laser e armi d'assalto semiautomatiche verso le imbarcazioni, ordinando ai partecipanti di spostarsi verso la prua e di mettersi a quattro zampe. L'incidente si è verificato mentre le navi della flottiglia si trovavano in navigazione.

"Le nostre imbarcazioni sono state avvicinate da motoscafi militari, che si sono autodefiniti "israeliani", i quali, puntando laser e armi d'assalto semiautomatiche, hanno ordinato ai partecipanti di spostarsi a prua e di mettersi a quattro zampe. Le comunicazioni delle imbarcazioni sono interrotte ed è stato lanciato un SOS ". È quanto comunica la Global Sumud Flotilla. Il Times of Israel, citando fonti di sicurezza, riporta che la Marina israeliana ha iniziato a intercettare la flottiglia di attivisti diretta verso la Striscia di Gaza per sfidare il blocco navale israeliano. Creta, dove secondo i dati di tracciamento si trovano le imbarcazioni della Flotilla, dista centinaia di miglia nautiche da Israele.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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