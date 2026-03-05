Pax Christi Bergamo | la pace non si costruisce con la forza

Pax Christi Bergamo ha espresso preoccupazione riguardo alla percezione di un mondo che sembra normalizzare la violenza, mentre alcuni leader definiscono tali azioni come “pace preventiva”. L’organizzazione sottolinea come questa tendenza rappresenti una vera e propria tradimento dei valori di pace, evidenziando la crescente inquietudine di fronte a questa situazione. La denuncia si concentra sulla distorsione delle parole e delle pratiche legate alla sicurezza internazionale.

Siamo preoccupati e inquietati. Non è un’emozione passeggera, né un riflesso ideologico: è la sensazione concreta di trovarci davanti a un mondo che scivola verso una normalizzazione della violenza, mentre chi detiene il potere la traveste da “pace preventiva”. Il conflitto che Stati Uniti e Israele hanno alimentato in Medio Oriente viene presentato come un’azione necessaria, un gesto di tutela dell’ordine, quasi un dovere morale. Ma il diritto internazionale, e prima ancora la coscienza umana, respingono questa narrazione. La pace non si costruisce con la forza, e la forza non diventa pace solo perché qualcuno decide di chiamarla così. L’unico uso legittimo della forza è la difesa, non l’offensiva mascherata da prevenzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

