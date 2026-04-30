Apprensione per Simone Zambrin dopo il blocco israeliano alla Global Sumud Flotilla

A Verona si segue con preoccupazione l'intervento della marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla, avvenuto tra il 29 e il 30 aprile nelle acque al largo di Creta. La flottiglia, partita con l'intento di portare aiuti umanitari, è stata bloccata durante una operazione condotta nel mare internazionale. Tra le persone coinvolte c'è anche Simone Zambrin, il cui stato viene monitorato in seguito agli sviluppi di questa azione.

Vengono seguiti con preoccupazione anche da Verona gli sviluppi del blitz condotto dalla marina militare israeliana contro la Global Sumud Flotilla, avvenuto nella notte tra ieri e oggi, 29 e 30 aprile, nelle acque internazionali al largo di Creta. Tra i circa venti italiani coinvolti.🔗 Leggi su Veronasera.it

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