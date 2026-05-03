Gli Stati Uniti stanno aggiornando le loro forze militari con nuovi carri armati e mezzi corazzati, pronti a rafforzare le capacità della prima divisione di cavalleria dell’esercito. La preparazione di queste unità rappresenta un passo importante in vista di eventuali scenari di conflitto futuri. Le forze armate investono risorse per migliorare le attrezzature e garantire una maggiore prontezza operativa, senza però comunicare dettagli specifici sui modelli o le tempistiche di consegna.

Secondo quanto riportato da Axios, l’Esercito statunitense sta accelerando lo sviluppo della nuova generazione di mezzi corazzati, nel tentativo di adattare la componente pesante alle lezioni emerse dalla guerra in Ucraina. Ad esprimere questa prospettiva è stato il generale Thomas Feltey, comandante della 1ª Divisione di Cavalleria, che ha spiegato come non sia il momento di decretare la fine del carro armato, bensì di ridefinire il ruolo dei mezzi corazzati sui campi di battaglia moderni, specialmente nella loro capacità di attraversare la “terra di nessuno” che separa linee fortificate e zone ad alta letalità. È in questa ottica che gli alti papaveri di Washington hanno deciso di puntare sui programmi XM30 per garantire, già nel 2027, maggiore mobilità e un salto tecnologico significativo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli Usa scommettono sui carri armati: ecco come preparano la guerra del futuro

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