Sottomarini nella base strategica | così gli Usa preparano la guerra alla Cina

La tensione tra Stati Uniti e Cina nel Pacifico si fa più evidente. Gli americani stanno rafforzando le loro basi con nuovi sottomarini, preparandosi a un possibile conflitto. La presenza militare si intensifica, mentre le due potenze si avvicinano a uno scontro diretto.

La competizione tra Stati Uniti e Cina nel Pacifico sta entrando in una fase sempre più acuta, fatta non solo di dichiarazioni diplomatiche e manovre simboliche, ma anche di infrastrutture militari pensate esplicitamente per essere usate nel fantomatico caso di uno scenario di guerra. Al centro della strategia statunitense c’è il rafforzamento della presenza navale nell’Indo-Pacifico, con un’attenzione particolare ai sottomarini nucleari d’attacco, considerati uno degli strumenti più decisivi in un eventuale conflitto su Taiwan. Washington guarda con crescente preoccupazione alla vulnerabilità delle sue basi tradizionali, come Guam, che potrebbero essere colpite rapidamente da missili cinesi nelle prime ore di uno scontro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Cina sta aumentando significativamente la sua capacità navale, con una produzione di sottomarini nucleari superiore a quella della Russia e maggiore rispetto agli Stati Uniti.

