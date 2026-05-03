Gli studi che dimostrano la capacità di valutazione affettiva di terzi nei cani | osservano annusano e sanno chi scegliere

Nel corso degli anni sono diversi gli studi scientifici che dimostrano che un cane si fa un'idea molto chiara delle persone che interagiscono in modo corretto o meno con la loro persona di riferimento o con loro. Fa parte delle capacità cognitive del "miglior amico dell'uomo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Berrino: Gli integratori non sono una scorciatoia per la salute, anzi: ci sono pochissimi studi che ne dimostrano benefici e molti che segnalano rischi; Quanto tempo dovresti davvero trascorrere in una sauna?; Giornata della danza, dalla scienza le buone ragioni per lasciarsi andare al ritmo; Come sopravvivere alla crisi ambientale.

Gli studi che dimostrano la capacità di valutazione affettiva di terzi nei cani: osservano, annusano e sanno chi scegliereNel corso degli anni sono diversi gli studi scientifici che dimostrano che un cane si fa un'idea molto chiara delle persone che interagiscono in modo corretto ... fanpage.it

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Negli studi di Dazn, Ciro Ferrara legge così Como-Napoli 0-0: "Partita più tattica del previsto. Decisamente meglio il Como nel primo tempo. Nel finale il Napoli ha dimostrato di poterla vincere. Il pareggio va bene a tutti e due. Era l'ultimo big match per entramb - facebook.com facebook

Qualche giorno fa dagli studi di @chetempochefa ho lanciato un appello: questo è il momento per investire a Genova. Genova è una città in grande fermento, e il messaggio che do a tutte e tutti è: venite a visitare Genova, venite a vivere a Genova, investite e r x.com