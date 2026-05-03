Gli studenti dell’Istituto Alberghiero hanno partecipato a una gara dedicata alla preparazione del miglior cappuccino. L’evento si è svolto nella sede del castello Querceta e ha visto coinvolti numerosi partecipanti pronti a mostrare le proprie abilità in cucina. La competizione ha attratto un pubblico di studenti e docenti, creando un’atmosfera di entusiasmo e tensione tra chi si è impegnato a realizzare il cappuccino perfetto.

Emozioni a non finire nella sfida al miglior cappuccino che si è tenuta nella sede del castello Querceta dell’istituto Alberghiero. Il contest, riservato agli allievi del triennio indirizzo sala-vendita, è stato organizzato in collaborazione con la torrefazione Moka J-Enne di Pistoia. Quattordici studentesse e studenti, selezionati da una prima prova scritta inerenti le tematiche del caffè, si sono messi alla prova preparando due espressi e un cappuccino fatti a regola d’arte. Ulteriore prova facoltativa era la realizzazione di un cappuccino con la tecnica Latte-Art. La giuria, composta da cinque giudici, Andrea Cappellini, Valerio...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli studenti dell’Alberghiero si sfidano

Hotel Industry Seeks Emerging Talent as CCSS Students Compete in Cooking Contest(MARCH 27TH, 2026)

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