Chef Giardinelli del Cipriani di Montecarlo ha incontrato gli studenti dell’alberghiero di Villa Santa Maria
Lunedì 20 aprile, gli studenti del quarto e quinto anno dell’istituto alberghiero “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria hanno avuto l’opportunità di incontrare uno chef di rilievo del Cipriani di Montecarlo. La visita ha previsto un momento di confronto tra i giovani e il professionista, che ha condiviso alcune esperienze legate alla sua carriera e al mondo della cucina di alta gamma. L’incontro si è svolto in un contesto formativo e di orientamento.
Nella giornata di lunedì 20 aprile, gli del quarto e del quinto anno dell’istituto alberghiero “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria hanno incontrato un’alta figura di spicco del mondo della cucina. Hanno avuto l’onore di partecipare a un corso speciale tenuto dallo chef Walter Giardinelli.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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