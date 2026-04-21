Chef Giardinelli del Cipriani di Montecarlo ha incontrato gli studenti dell’alberghiero di Villa Santa Maria

Lunedì 20 aprile, gli studenti del quarto e quinto anno dell’istituto alberghiero “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria hanno avuto l’opportunità di incontrare uno chef di rilievo del Cipriani di Montecarlo. La visita ha previsto un momento di confronto tra i giovani e il professionista, che ha condiviso alcune esperienze legate alla sua carriera e al mondo della cucina di alta gamma. L’incontro si è svolto in un contesto formativo e di orientamento.