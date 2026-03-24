Bullismo e pericoli della rete i consigli dell’Arma agli studenti dell’alberghiero

Tra loro, una studentessa ha condiviso una acuta riflessione sulla chiamata alla responsabilità sua e dei suoi coetanei, per rendere il luogo dove viviamo “un posto migliore” Nei giorni scorsi gli studenti delle classi terze dell’I.I.S.S. “Enrico Medi” che frequentano l’indirizzo di Ospitalità Alberghiera, hanno incontrato i militari della locale compagnia carabinieri nell’Aula magna del loro Istituto, per parlare di bullismo, cyberbullismo e dei pericoli della rete. La referente scolastica per la legalità, professoressa Maria Teresa Nocifora ha accolto i militari insieme ai propri studenti, portando i saluti della Dirigente scolastica... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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