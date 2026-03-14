Il 14 marzo 2026 i programmi televisivi “Storie al Bivio” e “Ciao Maschio” andranno in onda con un palinsesto ricco di contenuti. “Storie al Bivio”, condotto da Monica Setta, propone narrazioni di vita e scelte personali, mentre “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, affronta temi di attualità e riflessioni sociali. Entrambi i programmi sono parte della programmazione domenicale della Rai e raccolgono storie e opinioni di vari ospiti.

Due format diversi, ma accomunati dalla volontà di raccontare l’essere umano nelle sue sfumature più autentiche, tra scelte difficili, sentimenti, fragilità e domande che riguardano tutti. Chi saranno gli ospiti di questa settimana? Quali temi verranno affrontati? E quali storie colpiranno maggiormente il pubblico? Scopriamolo insieme. Nel pomeriggio di Rai 2, Storie al Bivio torna a occupare il suo spazio dopo la tappa della Tirreno-Adriatico, confermando la sua vocazione a raccontare momenti decisivi della vita delle persone.Monica Setta accoglie nel suo salotto donne e uomini che hanno attraversato situazioni complesse, spesso segnate da scelte che hanno modificato il loro percorso personale o professionale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Storie al Bivio e Ciao Maschio, gli ospiti del 14 marzo 2026: tra emozioni, attualità e racconti personali

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