Bandiere Ucraina sventolano al Parlamento Europeo nel 4° anniversario dell' invasione russa

Le bandiere dell'Ucraina sventolano davanti al Parlamento Europeo per ricordare il quarto anniversario dell'invasione russa. La decisione di esporle deriva dalla volontà di sottolineare la resistenza del Paese di fronte alle aggressioni. I rappresentanti europei hanno partecipato a una cerimonia simbolica, che ha attirato l'attenzione di molti passanti. La presenza delle bandiere vuole testimoniare il sostegno alla lotta ucraina e mantenere alta l'attenzione internazionale sulla crisi.

