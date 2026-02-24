Bandiere Ucraina sventolano al Parlamento Europeo nel 4° anniversario dell' invasione russa
Le bandiere dell'Ucraina sventolano davanti al Parlamento Europeo per ricordare il quarto anniversario dell'invasione russa. La decisione di esporle deriva dalla volontà di sottolineare la resistenza del Paese di fronte alle aggressioni. I rappresentanti europei hanno partecipato a una cerimonia simbolica, che ha attirato l'attenzione di molti passanti. La presenza delle bandiere vuole testimoniare il sostegno alla lotta ucraina e mantenere alta l'attenzione internazionale sulla crisi.
I vertici dell'Ue in Ucraina per il IV anniversario dell'invasione russa. Il Cremlino: "Obiettivi non raggiunti, l'operazione continua"La visita dei rappresentanti dell’Unione Europea a Kiev deriva dal quarto anniversario dell’invasione russa, causato dall’escalation militare iniziata nel 2019.
Il videomessaggio di Zelensky nel quarto anniversario dell’invasione russaVolodymyr Zelensky ha inviato un videomessaggio per commemorare il quarto anniversario dell'invasione russa, sottolineando le difficoltà vissute dal popolo ucraino.