il ritorno in sordina di harry styles

Harry Styles ha pubblicato un nuovo album che si distingue per un sound meno commerciale e più sperimentale rispetto alle sue precedenti uscite. La sua musica presenta arrangiamenti diversi e una produzione più audace, attirando l’attenzione dei fan. Da alcuni giorni, l’artista si è mostrato in pubblico in occasioni private, evitando grandi eventi. Il disco sta ricevendo commenti contrastanti tra gli ascoltatori.

Il suo nuovo album è un po' meno orecchiabile e un po' più sperimentale del solito: i fan lo stanno amando molto, la critica un po' meno Harry Styles è una delle popstar maschili più famose e influenti della sua generazione, ha una fanbase enorme e radicata in tutto il mondo e non pubblicava nuova musica dal 2022, quando era uscito Harry’s House con “As It Was”, il suo singolo di maggior successo e uno dei più amati del pop di questo decennio. In questi quattro anni, Styles diradato moltissimo le sue apparizioni pubbliche per dedicarsi ad altre passioni, dalle maratone allo studio della lingua italiana. Per tutti questi motivi c’erano grosse aspettative attorno a Kiss All the Time. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Gli eventi di Vasco Rossi e Ultimo, ma anche The Weeknd, Rosalìa e Kanye West: i concerti più attesi del 2026 in Italia. E i fan sognano il ritorno di Harry Styles

