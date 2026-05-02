Piano casa Ania e Casa Mia plaudono al Governo | Dopo 30 anni si torna a garantire il diritto
In occasione della festa del Primo maggio, i rappresentanti di due sigle sindacali hanno espresso soddisfazione per l’approvazione del nuovo “Piano casa 2026” da parte del Consiglio dei ministri. Le organizzazioni hanno commentato positivamente il fatto che, dopo tre decenni, si sia tornati a garantire un diritto legato al settore immobiliare. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal governo in una data che simbolicamente rappresenta il mondo del lavoro.
In una data simbolo per il mondo del lavoro, il Primo maggio, le segreterie nazionali dei sindacati Ania Inquilini e Casa Mia Proprietari esprimono una soddisfazione profonda e consapevole per l’approvazione del nuovo “Piano casa 2026” da parte del Consiglio dei ministri del Governo Meloni. Non.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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