Gli aquiloni hanno attirato numerosi visitatori, contribuendo a una crescita significativa nell’attività economica locale. Tuttavia, la chiusura degli hotel al Lido limita le possibilità di ricevere ospiti, creando un contrasto tra l’afflusso di pubblico e le strutture ricettive disponibili. La manifestazione ha portato benefici ai commercianti e alle imprese legate agli eventi, mentre le restrizioni sugli alloggi rappresentano un ostacolo per un pieno sviluppo dell’indotto.

di Tiziana Petrelli Non solo un successo di pubblico, ma soprattutto un risultato concreto per l’economia della città. "Un Mare di Aquiloni" chiude con due giornate da pienone e con una sensazione condivisa da chi ha lavorato e da chi ha partecipato: Fano ha aperto la stagione estiva nel modo migliore. Il Lido, per tutto il weekend, è stato attraversato da un flusso continuo di persone. Famiglie, bambini, gruppi di amici, turisti arrivati anche da fuori regione. "Siamo venuti da Milano, avevamo visto le immagini sui social - racconta una coppia -. Non pensavamo fosse così grande, è davvero bellissimo". E ancora: "È un modo semplice per stare insieme, per godersi il mare".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli aquiloni fanno volare l’economia. Ma pesano gli hotel chiusi al Lido

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