LIVE Italia-Brasile 6-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | Nori e Canzone fanno volare gli azzurri al settimo inning

Alle 21:21, durante la partita di baseball tra Italia e Brasile nella World Baseball Classic 2026, Graceffo è tornato in campo su Mascai, con un conteggio di un ball e uno strike. La partita prosegue con l’Italia in vantaggio per 6-0 e si sta giocando nel settimo inning. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

21:32 Mastrobuoni arriva a raggiungere il pop di Carvalho, e l’Italia continua a non concedere punti anche in questo ottavo inning e ora andrà a tentare di rimpinguare ulteriormente il proprio ammontare di punti. 21:30 Bella valida profonda di Maciel, corridori agli angoli (terza e prima base) anche se gli out sono due. Scotti ora deve affrontare non Gomes, ma Osvaldo Carvalho, che rimpiazza come primo della sequenza in battuta il suo compagno. Nel frattempo Alessandro Maestri va a far visita a Scotti sul monte. 21:28 Non arriva il doppio gioco, ma Mascai viene comunque eliminato in seconda base anche se Koragi arriva in prima dopo aver battuto rasoterra a destra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Brasile 6-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: Nori e Canzone fanno volare gli azzurri al settimo inning LIVE Italia-Brasile 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: azzurri vicini al vantaggio nel quinto inning20:39 Eliminato Pasquantino, palla alta sulla propria testa e il catcher do Carmo non ha problemi. Leggi anche: LIVE Italia-Brasile 2-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: azzurri in vantaggio con un bel sesto inning! Aggiornamenti e notizie su LIVE Italia Brasile 6 0 World Baseball.... Temi più discussi: Dove vedere in tv Italia-Brasile, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streaming; La programmazione pallavolo di DAZN: guarda i match live e on demand | DAZN News IT; World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; Franchetti raddoppia in Brasile: chiusa l'acquisizione di ECR Engenharia. LIVE Italia-Brasile 2-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: azzurri in vantaggio con un bel sesto inning!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:13 Dominic Canzone ad affrontare Nakaoshi, un ball e uno strike. 21:12 Il rilievo è Oscar Nakaoshi, classe ... oasport.it Italia-Brasile oggi, World Baseball Classic 2026: orario, tv, programma, streamingFinalmente ci siamo. Oggi, sabato 7 marzo, si gioca Italia-Brasile, partita che segna l'esordio degli azzurri al World Baseball Classic 2026. Il ... oasport.it ISERNIA. Si rinnova il legame tra Italia e Brasile Guarda il servizio #isernia #Brasile - facebook.com facebook