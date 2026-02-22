Non solo membri della famiglia | la passione per gli animali fa volare l' economia

La crescente presenza di animali domestici nelle case ha spinto l’economia locale verso nuove opportunità. La passione dei cittadini per gli animali spinge le aziende a offrire prodotti e servizi dedicati, creando un settore in rapida espansione. Confartigianato cesenate evidenzia come questa tendenza abbia portato a un aumento delle attività commerciali legate ai pet, coinvolgendo anche piccole imprese e artigiani locali. La domanda di prodotti innovativi continua a crescere in modo costante.

Confartigianato cesenate fotografa un territorio sempre più “pet friendly”, con una presenza crescente di animali domestici nelle famiglie e una pet economy tra i comparti più dinamici dell’ultimo decennio. Un trend che trova piena conferma anche nel Cesenate, dove aumenta l’attenzione verso il benessere degli animali da compagnia e si rafforza il tessuto delle imprese artigiane specializzate. A livello nazionale, quasi quattro famiglie su dieci convivono con un animale domestico e il gatto si conferma tra i protagonisti delle case italiane, insieme ai cani. La spesa per prodotti e servizi dedicati agli animali ha raggiunto nel 2024 quasi 6,7 miliardi di euro, con una crescita negli ultimi dieci anni del 76%, ben superiore all’andamento medio dei consumi familiari. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Ozzy Osbourne fa spesso visita i membri della sua famiglia nei loro sogni, parola di JackSecondo quanto dichiarato da Jack Osbourne, Ozzy Osbourne avrebbe la consuetudine di visitare i membri della famiglia nei loro sogni. Agnelli Juve, Criscitiello convinto: «Elkann non ama il calcio, lo fa per economia. Così meglio vendere. In famiglia solo AA è appassionato»Secondo Criscitiello, Jean-Claude Elkann non avrebbe una vera passione per il calcio, ma si occuperebbe della gestione della Juventus principalmente per motivi economici. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Board of Gaza, chi partecipa, chi no e chi solo come membro osservatore; Non solo Andrea: gli altri Windsor nei guai con la giustizia; San Valentino: che cosa succede nel nostro cervello durante un colpo di fulmine?; Board of Peace, via libera a risoluzione di maggioranza: Italia Paese osservatore. Parolin: perplessità. la principessa Muna e altri membri della famiglia reale si sono riuniti per il loro primo iftar all'inizio del Ramadan. L'iftar è avvenuto presso il Palazzo Al Husseiniya ad Amman. x.com La difesa dell’immagine della famiglia Windsor è in questa fase una necessità non solo per i suoi stessi membri, ma per tutto il mondo politico britannico - facebook.com facebook