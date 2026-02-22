Non solo membri della famiglia | la passione per gli animali fa volare l' economia

La crescente presenza di animali domestici nelle case ha spinto l’economia locale verso nuove opportunità. La passione dei cittadini per gli animali spinge le aziende a offrire prodotti e servizi dedicati, creando un settore in rapida espansione. Confartigianato cesenate evidenzia come questa tendenza abbia portato a un aumento delle attività commerciali legate ai pet, coinvolgendo anche piccole imprese e artigiani locali. La domanda di prodotti innovativi continua a crescere in modo costante.

Confartigianato cesenate fotografa un territorio sempre più “pet friendly”, con una presenza crescente di animali domestici nelle famiglie e una pet economy tra i comparti più dinamici dell’ultimo decennio. Un trend che trova piena conferma anche nel Cesenate, dove aumenta l’attenzione verso il benessere degli animali da compagnia e si rafforza il tessuto delle imprese artigiane specializzate. A livello nazionale, quasi quattro famiglie su dieci convivono con un animale domestico e il gatto si conferma tra i protagonisti delle case italiane, insieme ai cani. La spesa per prodotti e servizi dedicati agli animali ha raggiunto nel 2024 quasi 6,7 miliardi di euro, con una crescita negli ultimi dieci anni del 76%, ben superiore all’andamento medio dei consumi familiari. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

