Robotaxi Waymo | controllo remoto da Filippine solleva dubbi su sicurezza e autonomia dei veicoli a guida autonoma

Un robotaxi di Waymo è stato controllato a distanza dalle Filippine, facendo sorgere interrogativi sulla sicurezza e sull’affidabilità del veicolo. Questa operazione, svolta tramite connessione remota, ha alimentato preoccupazioni sulla possibilità di interventi esterni che potrebbero influenzare la guida autonoma. La notizia ha suscitato discussioni sulla reale autonomia dei veicoli e sulla protezione dei dati. La vicenda mette in evidenza i rischi legati alla gestione remota e alla sicurezza delle tecnologie autonome. La questione resta aperta e suscita attenzione tra esperti e utenti.

Robotaxi sotto sorveglianza: Waymo e il controllo remoto dalle Filippine sollevano dubbi sulla sicurezza e la sovranità tecnologica. La promessa di veicoli a guida autonoma che rivoluzionano la mobilità urbana si scontra con una realtà inattesa: una parte significativa dei robotaxi di Waymo, leader del settore, è costantemente monitorata da operatori umani dislocati nelle Filippine. La rivelazione, emersa a seguito di pressioni del Congresso americano, ha acceso un dibattito sulla sicurezza, la dipendenza da personale estero e la reale autonomia di questi sistemi, mettendo in discussione la fiducia nella tecnologia.