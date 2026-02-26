Il Decreto Sicurezza è entrato in vigore e, come spesso accade quando si interviene su temi sensibili, il dibattito pubblico si è immediatamente polarizzato. Al centro delle polemiche, lo “scudo penale” per le forze dell’ordine, descritto da alcuni come un salvacondotto generalizzato. Una definizione che, alla lettura del testo, non regge. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo la firma del Presidente della Repubblica, introduce una serie di misure articolate: rafforzamento della sicurezza urbana, incremento delle risorse per la videosorveglianza, fondi per la prevenzione nei Comuni, norme su minori, manifestazioni e recidiva. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Decreto Sicurezza, lo scudo penale non è un salvacondotto: più tutele per gli agenti senza ridurre il controllo della magistratura

Decreto sicurezza, cos’è lo scudo penale e cosa cambierebbe per gli agentiDopo gli scontri di Torino, il governo sta lavorando a nuove misure da inserire nel Decreto sicurezza.

Leggi anche: Decreto sicurezza, scudo penale per gli agenti e stretta sui coltelli ai minori. Resta il nodo sul fermo preventivo

Temi più discussi: Arriva la firma al decreto sicurezza. E il fermo e lo scudo sono cambiati; Via libera al decreto sicurezza. Cos'è lo scudo penale, quando scatta, a chi si può applicare la normativa di cui si parla dopo il caso Cinturrino; Cos’è lo scudo penale per le forze di polizia; Mattarella ha firmato il decreto sicurezza: più tutele su treni e manifestazioni sportive.

Via libera al decreto sicurezza: cos’è lo scudo penale, quando scatta e a chi si applica dopo il caso CinturrinoDecreto sicurezza, Mattarella ha firmato. Il fermo del poliziotto Carmelo Cinturrino, disposto dalla Procura di Milano, ha riacceso il dibattito sul ... thesocialpost.it

Scudo penale, fermo e coltelli, come è cambiato il decreto sicurezzaA venti giorni dall’approvazione e con il caso del poliziotto-killer di Rogoredo a infiammare la polemica arriva la bollinatura del decreto sicurezza che in pancia, fra le altre, ha il cosiddetto scud ... repubblica.it

L'ultimo decreto sulla sicurezza sul lavoro, ha introdotto i test anti droga e alcol sul luogo di lavoro Ecco come funzioneranno i controlli e cosa dice la circolare: https://fanpa.ge/X6UV1 - facebook.com facebook

#tagada Il commento di Raffaele Nevi sul Decreto Sicurezza varato dal governo x.com