LA Italia celebra le donne con Anna di Guerritore Folla di star al Chinese Theatre per la kermesse tricolore

Il film “Anna” di Monica Guerritore, dedicato ad Anna Magnani, ha inaugurato a Hollywood il 21º Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival nella Giornata Internazionale della Donna, nella settimana che precede la cerimonia degli Academy Awards. «Nessuna donna ha incarnato come lei forza e resistenza verso le manipolazioni, lottando per la difesa del suo talento e della sua autenticità», ha dichiarato la regista e protagonista dell’opera, accompagnata al Chinese Theatre dal marito e produttore del film Roberto Zaccaria e da due degli attori del film, Beatrice Grannò e Robert Madison. «Nel film dedicato a tutte le donne conosciamo la faticosa avventura umana di Anna, le sue battaglie: un messaggio fortissimo che resta e diventa destinazione, facendo di Anna Magnani una figura ispiratrice celebrata ancora oggi nel mondo». 🔗 Leggi su Ildenaro.it

LA Italia Festival 2026 al via dall’8 marzo, da "1900 (Novecento)" a "Buen camino", una settimana di cinema italiano, anteprime e star al TCL Chinese TheatresIl grande cinema italiano torna protagonista a Hollywood con LA, Italia Festival 2026, in programma dall’8 al 14 marzo al TCL Chinese Theatres con...

Pomeriggio al Gloria con “Anna“. E Monica Guerritore presente in salaPomeriggio al Gloria con sorpresa: Monica Guerritore presenterà “Anna” - il suo film d’esordio alla regia - al pubblico della rassegna-cineforum...

