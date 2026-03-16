Un manager ha raccontato di aver visto per la prima volta un giovane talento in un kart a otto anni, durante due giri che gli permisero di capire le sue potenzialità. Un altro professionista ha invece ricordato di aver notato un pilota nel 2014 a Sarno, dove in soli due giri aveva stabilito il record della pista con linee di guida impeccabili.

Bastava vederlo correre per pochi minuti, il tempo di qualche giro. Anche a otto anni Andrea Kimi Antonelli aveva tutto quello che serviva: talento, sensibilità, naturalezza. Lo racconta con un po’ di emozione Giovanni Minardi, figlio di Gian Carlo e fondatore della Minardi Management. L’uomo che, oltre dieci anni fa, vide Kimi correre sui kart e decise che quel bambino sarebbe arrivato in Formula 1. Quando ha visto Kimi per la prima volta? “Eravamo sulla pista di Sarno durante il Kart Summer Camp del 2014. Kimi aveva otto anni e mi avevano già parlato di lui. Conoscevo suo padre Marco ma lui era molto prudente sulle capacità del figlio, non voleva alzare troppo le aspettative, quindi non sapevo cosa aspettarmi”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Minardi, lo scopritore di Kimi: "Lo vidi a 8 anni, due giri in kart e capii tutto. Ma la Ferrari mi disse..."

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