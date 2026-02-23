Giù le mani da Booker T

Booker T è finito al centro di polemiche dopo che i WON Awards, premi assegnati dai fan del wrestling, hanno suscitato molte discussioni online. Le nomination e le scelte dei premi hanno generato reazioni accese tra gli appassionati, che criticano le decisioni della giuria popolare. Alcuni fan chiedono maggiore trasparenza, mentre altri difendono le preferenze espresse. La vicenda continua a far discutere tra gli appassionati di wrestling.

La scorsa settimana il wrestling web si è infiammato dopo l’uscita dei WON Awards, i premi annuali assegnati dai lettori del Wrestling Observer News, lo storico portale di informazione sul wrestling guidato da Dave Melzer. Poche centinaia di voti, quindi la rilevanza di questi “premi” dovrebbe lasciare il tempo che trova, però dal momento in cui si inseriscono anche i premi “ai peggiori” è inevitabile che possano divampare le polemiche. Ora va bene tutto, è naturale che la WWE sia più presente nei premi negativi vista l’annata e visto chi guida il portale – su Dave lo sappiamo che sei un tantino di parte – ma non toccatemi Booker T al tavolo di commento! Per chi non lo sapesse, Booker T è stato votato come “Worst Announcer”, con il suo compagno di banco Vic Joseph quarto in classifica. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Leggi anche: Politicamente corretto, giù le mani da Cristo

Manifestanti in vetta al Crociglia: «Giù le mani da questi crinali»Gli attivisti si sono arrampicati fino ai 1500 metri del monte Crociglia per protestare contro il progetto di installare un parco eolico sui crinali.

Premature birth of a baby to a homeless mother in the Zagros Mountains

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: GIÙ LE MANI DAL PRESIDENTE; Giù le mani da Urologia e Chirurgia: divampa la protesta a Gorizia; Giù le mani da Cesc: lo attaccano perché dà fastidio; Fotovoltaico nell’oasi naturalistica. Contrario un comitato di cittadini: Giù le mani da I Poggini.

Valentini: Giù le mani da Spalletti, ha restituito dignità a questa squadraIl ko in Champions League contro il Galatasaray hanno aperto nuove polemiche attorno alla Juventus. E con l'infortunio di Bremer, ora la tenuta difensiva è a rischio. Così come ... tuttojuve.com

Fotovoltaico nell’oasi naturalistica. Contrario un comitato di cittadini: «Giù le mani da I Poggini»La protesta ieri mattina nel percorso dell’area protetta al confine tra Ponsacco e Casciana Terme Lari. Piceni Belli: «Impianto di 14 ettari, chiediamo la sospensione dell’autorizzazione per altre val ... msn.com

“GIÙ LE MANI DAL PORTO DI MANFREDONIA”, La Marca contro l’Asi: “Pronti anche a uscire dal Consorzio” - facebook.com facebook