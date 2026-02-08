Francesco De Vanna | Giù le mani dall' Oltretorrente non accettiamo le strumentalizzazioni degli incantatori di serpenti

Francesco De Vanna si mostra deciso nel difendere l’Oltretorrente da chi prova a strumentalizzarlo politicamente. In piazzale Picelli, il segretario del Pd di Parma e assessore alla Legalità ha chiesto di smettere di usare il quartiere come merce di scambio. “Giù le mani dall’Oltretorrente”, ha ripetuto più volte, sottolineando che il quartiere non tollera più le manipolazioni di chi cerca di sfruttarlo. La sua voce si è alzata forte contro chi tenta di cavalcare le tensioni per ottenere

"Giù le mani dall'Oltretorrente. Questo quartiere non accetta le strumentalizzazioni politiche degli incantatori di serpenti - ha sottolineato il segretario del Pd di Parma e assessore alla Legalità del Comune di Parma Francesco De Vanna in piazzale Picelli nel pomeriggio di sabato 7 febbraio - che ogni settimana vengono qui, con il favore delle telecamere per dichiarare o per affermare fatti e circostanze che non conoscono direttamente e che sono spesso strumentalizzate per guadagnare i titoli dei giornali e per generare quella politica della paura, che è il primo veleno della nostra città e di questo quartiere.

