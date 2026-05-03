Gita a Ostuni | 15enne in ospedale dopo alcol polemica tra i genitori

Durante una visita a Ostuni, un quindicenne è stato ricoverato in ospedale a causa dell’assunzione di alcol. La vicenda ha suscitato una discussione tra i genitori, che hanno già contestato la gestione della gita, segnalando l’accaduto all’ufficio scolastico regionale. I docenti accompagnatori sono stati coinvolti nelle verifiche sulle modalità di supervisione durante l’uscita. La scuola si trova ora sotto osservazione per chiarire i fatti.

? Cosa scoprirai Come sono stati gestiti i docenti accompagnatori durante il viaggio?. Perché i genitori hanno già segnalato la scuola all'USR?. Chi deve rispondere della mancata vigilanza sugli alcolici in hotel?. Quali provvedimenti disciplinari prenderà l'istituto verso le studentesse coinvolte?.? In Breve Istituto Corridoni Campana conta 88 classi e 18 prime classi per l'anno 2026-27.. Gennaio scorso docenti e genitori hanno inviato segnalazione formale all'Ufficio Scolastico Regionale.. Genitori contestano la scelta dei docenti accompagnatori basata su logiche di simpatia verso la dirigenza.. Proseguono le procedure disciplinari dell'istituto di Osimo contro la studentessa e le compagne coinvolte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gita a Ostuni: 15enne in ospedale dopo alcol, polemica tra i genitori Notizie correlate Leggi anche: Vodka nella borraccia, 15enne del Corridoni Campana in coma etilico durante la gita: finisce in ospedale ad Ostuni Dopo aver abusato di alcol, viene trovato privo di sensi tra due auto parcheggiate: 50enne in ospedaleIl personale della Croce Gialla nella notte è intervenuto anche per soccorrere un 30enne che, dopo aver alzato troppo il gomito, si era addormentato... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Vodka nella borraccia, 15enne del Corridoni Campana in coma etilico durante la gita: finisce in ospedale ad Ostuni; BORRACCE ALLA VODKA E OMERTA' IN GITA: 15ENNE DEL CORRIDONI-CAMPANA IN COMA ETILICO; Vodka in gita scolastica, sviene nella camera d’hotel a 15 anni. Protestano prof e famiglie: Basta scuola dei viaggi; Ostuni, nominato il commissario prefettizio: la viceprefetta Cicoria alla guida dopo le dimissioni dei 13 consiglieri. Vodka nella borraccia, 15enne del Corridoni Campana in coma etilico durante la gita: finisce in ospedale ad OstuniOSIMO Paura al viaggio d’istruzione del Corridoni-Campana in Puglia. La comitiva in viaggio a Ostuni, nella notte tra martedì e mercoledì, ha vissuto attimi di terrore ... corriereadriatico.it Fìglito torna ra gita e ci fai trovà 'a sorpresa #chenesapeagente (da Parlare Avellinese - Il Gruppo) - facebook.com facebook Pullman di una scuola in gita ha un incidente in collina: studenti feriti per i vetri rotti dai rami x.com