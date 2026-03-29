Nella notte ad Ancona, il personale della Croce Gialla è intervenuto due volte per soccorrere persone che avevano abusato di alcol. Una di queste, un uomo di 50 anni, è stato trovato senza sensi tra due auto parcheggiate e trasportato in ospedale. Gli interventi sono avvenuti nel corso della stessa notte, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle condizioni delle persone coinvolte.

Il personale della Croce Gialla nella notte è intervenuto anche per soccorrere un 30enne che, dopo aver alzato troppo il gomito, si era addormentato sotto alcuni tavolini legati con delle catenelle rimanendo incastrato ANCONA – Doppio intervento nella notte del personale della Croce Gialla, per soccorrere due persone che hanno abusato di bevande alcoliche. L’equipaggio ha dapprima prestato le cure del caso a un 50enne cittadino pakistano in via Flaminia, che dopo una serata in compagnia di alcuni amici si è allontanato e in preda ai fumi dell’alcol si è messo a dormire tra due auto parcheggiate. Ritrovato privo di sensi, è stato trasportato dall’ambulanza al pronto soccorso del presidio regionale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Dopo aver abusato di alcol, viene trovato privo di sensi tra due auto parcheggiate: 50enne in ospedale

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