Roma | riapertura totale Fori Imperiali dal 23 febbraio in corso abbattimenti

Roma riprende la circolazione lungo i Fori Imperiali dal 23 febbraio, dopo aver interrotto il traffico pericolante a causa di tre pini caduti in poche settimane. La strada resterà aperta al pubblico mentre proseguono i lavori di abbattimento degli alberi instabili, che hanno causato preoccupazione tra residenti e pendolari. La decisione arriva dopo il crollo di un pino che aveva bloccato temporaneamente il traffico all’inizio di febbraio.

Riaprirà a partire dal 23 febbraio via dei Fori Imperiali, che era stata chiusa dal primo febbraio a causa del crollo di un pino, il terzo in poche settimane. Oggi ha preso avvio l’abbattimento di 12 alberi, sui 36 che sono stati sottoposti a verifica. Nella settimana prossima si concluderanno le prove di trazione sugli alberi rimanenti e sui 24, dei 36 controllati, per i quali si è ritenuto necessario un ulteriore approfondimento. A fornire chiarimenti in merito è stata l’assessora all’Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, che ha dichiarato: “Su via dei Fori Imperiali sono iniziati stamattina gli abbattimenti – ha affermato Alfonsi – decisi dopo questo studio approfondito, per cui ringrazio tutti gli enti che, al tavolo con noi, hanno condiviso una scelta difficile ma necessaria. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Le autorità stanno valutando quali pini di via dei Fori Imperiali si possono salvare e quali invece devono essere abbattuti.

Dopo il crollo di due pini a distanza di pochi giorni ai Fori Imperiali, il Comune di Roma ha avviato nuovi controlli sugli alberi presenti in zona.

