Giro di Turchia 2026 Berwick vince la corsa A Crabbe l’ultima tappa

La sessantunesima edizione del Giro di Turchia si è conclusa con la vittoria dell’australiano Sebastian Berwick. L’ultima tappa è stata vinta dal corridore locale. La corsa si è svolta su più tappe, coinvolgendo diversi percorsi e atleti provenienti da varie nazioni. La gara ha visto anche la conquista di Crabbe nell’ultima frazione, mentre Berwick ha mantenuto la leadership fino al traguardo finale.

Si è chiusa la sessantunesima edizione del Giro di Turchia e a trionfare è stato l’australiano Sebastian Berwick. Il 26enne della Caja Rural – Seguros RGA conquista così la sua prima corsa a tappe della carriera e lo ha fatto senza vincere nemmeno una tappa, ma con due secondi posti nella terza e nella sesta tappa. Berwicks si è imposto con cinque secondi di vantaggio sul colombiano Ivan Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), a cui non è stato il successo nella terza tappa. Sul podio della generale ci sale anche il belga Kamiel Bonneu (Solution Tech NIPPO Rali), attardato di cinquantanove secondi dal vincitore. Il migliore degli italiani è stato Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort), che ha concluso in sesta posizione ad un minuto e venti secondi dalla testa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Turchia 2026, Berwick vince la corsa. A Crabbe l’ultima tappa Notizie correlate Leggi anche: Giro di Turchia 2026: Tom Crabbe in volata vince la prima tappa, sul podio Davide Persico Giro di Turchia, Tom Crabbe fa sua anche la volata della seconda tappa. Tre italiani in top 10Tom Crabbe concede il bis e dopo la volata vincente nella tappa di apertura, conquista anche la seconda frazione del Giro della Turchia 2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giro di Turchia 2026, la startlist definitiva; GIRO DI TURCHIA 2026, INVERSIONE DI ROTTA E DUE ARRIVI IN SALITA NEL PERCORSO DELLA 61? EDIZIONE; Giro di Turchia 2026, Christian Bagatin vince in solitaria la sesta tappa; Giro di Turchia, Ballerini torna a vincere dopo tre anni e mezzo. Giro di Turchia 2026, Christian Bagatin vince in solitaria la sesta tappaParla italiano la sesta tappa del Giro di Turchia: la frazione regina della corsa anatolica, con partenza da Antalya ed arrivo in quota a Feslikan dopo ... oasport.it Giro di Turchia 2026: sprint vincente di Aniolkowski nella quarta tappa, terzo PersicoTermina con la vittoria in volata di Stanislaw Aniolkowski la quarta tappa del Giro di Turchia 2026. Il corridore polacco si è imposto al termine di 130 ... oasport.it Giro di Turchia 2026, Tom Crabbe piazza il tris x.com Cyclingtime.it. James marlon laroso · I got. Davide #Ballerini vince la settima tappa del Giro di Turchia e ritorna al successo dopo un'astinenza di oltre 3 anni #cyclingtime #GirodiTurchia articolo completo su cyclingtime.it - facebook.com facebook