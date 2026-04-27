Nella seconda tappa del Giro della Turchia 2026, Tom Crabbe ha vinto anche questa frazione, confermando il successo della prima tappa. La corsa ha visto tre ciclisti italiani terminare tra i primi dieci classificati. La gara si è svolta lungo un percorso pianeggiante, con il finale deciso da una volata. La corsa prosegue con l’obiettivo di determinare il vincitore complessivo della competizione.

Tom Crabbe concede il bis e dopo la volata vincente nella tappa di apertura, conquista anche la seconda frazione del Giro della Turchia 2026. Il belga si è dimostrato il più veloce nello sprint anche nella giornata odierna e mantiene così la testa della generale. Per il 2005 del team Flanders-Baloise si tratta della quarta vittoria stagionale e della giovane carriera. La tappa, partita da Aydin e conclusa a Marmaris dopo 152.8 chilometri, si è aperta con la fuga di otto corridori. Gli attaccanti, sempre controllati dal gruppo, sono stati ripresi pian piano dopo l’unico Gran Premio della Montagna presente. Da qui ci sono stati molteplici singoli attacchi che hanno cercato di anticipare la volata finale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Turchia, Tom Crabbe fa sua anche la volata della seconda tappa. Tre italiani in top 10

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