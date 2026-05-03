Giro di Romandia 2026 tappa di oggi Lucens-Leysin | orari tv streaming Pogacar cerca un nuovo assolo

Da oasport.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge l'ultima tappa del Giro di Romandia 2026, con partenza da Lucens e arrivo a Leysin. La gara si svolge in un percorso che si snoda tra le montagne svizzere e prevede diverse salite impegnative. Gli orari di partenza e arrivo sono disponibili, così come le modalità di visione su tv e streaming. Tra i partecipanti, un ciclista in particolare ha tentato un assolo durante questa edizione.

Il Giro di Romandia 2026 è arrivato al suo atto conclusivo. Oggi si disputa l’ultima tappa da Lucens a Leysin. Una frazione di poco meno di 180 chilometri e l’occasione per Tadej Pogacar di suggellare la sua maglia di leader. PERCORSO QUINTA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2026. La tappa parte da Lucens con una salita immediata, ideale per i primi tentativi di fuga, seguita da un lungo tratto ondulato senza pianura. Nei successivi 120 km si susseguono continui saliscendi, includendo i GPM di Sottens (5,1 km al 4,2%, max. 8%) e Vuillens (3,6 km al 4,8%, max. 6%). Dopo il passaggio dal traguardo volante di Chardonne, si scende verso Montreux. Un tratto pianeggiante porta allo sprint intermedio di Aigle, prima dell’inizio della salita finale verso Leysin (13,9 km al 6%, max.🔗 Leggi su Oasport.it

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