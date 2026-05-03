Giro di Romandia 2026 tappa di oggi Lucens-Leysin | orari tv streaming Pogacar cerca un nuovo assolo

Oggi si svolge l'ultima tappa del Giro di Romandia 2026, con partenza da Lucens e arrivo a Leysin. La gara si svolge in un percorso che si snoda tra le montagne svizzere e prevede diverse salite impegnative. Gli orari di partenza e arrivo sono disponibili, così come le modalità di visione su tv e streaming. Tra i partecipanti, un ciclista in particolare ha tentato un assolo durante questa edizione.

Il Giro di Romandia 2026 è arrivato al suo atto conclusivo. Oggi si disputa l’ultima tappa da Lucens a Leysin. Una frazione di poco meno di 180 chilometri e l’occasione per Tadej Pogacar di suggellare la sua maglia di leader. PERCORSO QUINTA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2026. La tappa parte da Lucens con una salita immediata, ideale per i primi tentativi di fuga, seguita da un lungo tratto ondulato senza pianura. Nei successivi 120 km si susseguono continui saliscendi, includendo i GPM di Sottens (5,1 km al 4,2%, max. 8%) e Vuillens (3,6 km al 4,8%, max. 6%). Dopo il passaggio dal traguardo volante di Chardonne, si scende verso Montreux. Un tratto pianeggiante porta allo sprint intermedio di Aigle, prima dell’inizio della salita finale verso Leysin (13,9 km al 6%, max.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Lucens-Leysin: orari, tv, streaming. Pogacar cerca un nuovo assolo Notizie correlate Leggi anche: Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Rue-Vucherens: orari, tv, streaming. Arrivo adatto a Pogacar Leggi anche: Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Broc-Charmey: orari, tv, streaming. Pogacar ovviamente favorito Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giro di Romandia, ancora Pogacar! Il campione del mondo cala il tris; Poga-tris in Svizzera, Romandia (quasi) chiuso! Lipowitz secondo; Giro di Romandia 2026: percorso e favoriti; Giro di Romandia, Pogacar è maestoso, dopo due sprint vince anche in solitaria. Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Lucens-Leysin: orari, tv, streaming. Pogacar cerca un nuovo assoloIl Giro di Romandia 2026 è arrivato al suo atto conclusivo. Oggi si disputa l'ultima tappa da Lucens a Leysin. Una frazione di poco meno di 180 chilometri ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar vince in solitaria, grande prestazione di LipowitzCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.06 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it Ultima tappa del Giro di Romandia. Altra vittoria di Pogacar o vedete una soluzione alternativa Si parte presto, la diretta su Eurosport e Discovery è alle 14. - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026 presents the Lucens-Leysin stage: a 178.2 km finale with a challenging early profile and a decisive final climb. Expect a sprint or a late move on Leysin as the GC contenders duel for the win. Full route, favorites, betting odds, an… x.com