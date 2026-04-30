Giro di Romandia 2026 tappa di oggi Rue-Vucherens | orari tv streaming Arrivo adatto a Pogacar

Nella tappa di oggi del Giro di Romandia, da Rue a Vucherens, i dettagli sugli orari, la copertura tv e lo streaming sono disponibili. Tadej Pogacar ha conquistato la vittoria, confermando la sua presenza nella corsa. La tappa si è conclusa con un arrivo favorevole allo sloveno, che ha preceduto gli altri concorrenti. La corsa continua con nuove sfide e attese per le prossime tappe.

Tadej Pogacar ha vinto, ma non stravinto. Lo sloveno si è aggiudicato la tappa di ieri, la Martigny-Martigny battendo in volata il tedesco Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe, il francese Lenny Martinez della Bahrain-Victorious e il norvegese Jorgen Nordaghen del Team Visma Lease a Bike. Il Giro di Romandia riparte per la seconda tappa, la Rue-Vucherens di 173,1 chilometri, frazione nella quale ci sono tutte le premesse per assistere ad uno spettacolo di assoluto livello e diversi scenari possibili per il finale. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.20 Lo sloveno attaccherà ancora per consolidare...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Rue-Vucherens: orari, tv, streaming. Arrivo adatto a Pogacar Notizie correlate Leggi anche: Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Rue-Vucherens: orari, tv, streaming. Pogacar all’assalto o parte la fuga? Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Martigny-Martigny: orari, tv, streaming. Pogacar staccherà tutti a Ovronnaz?Dopo il prologo iniziale, il Giro di Romandia 2026 vive la sua prima tappa e sarà una frazione che promette già dei colpi di scena, visto l’incognita... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giro di Romandia 2026: percorso e favoriti; La campagna elvetica di Pogacar inizia dal Giro di Romandia; Giro di Romandia, Godon vince il cronoprologo. Pogacar chiude sesto; Giro di Romandia 2026, il percorso (Altimetrie e Planimetrie). LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: finale da classica, dipende da PogacarCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. 173.1 ... oasport.it Tadej Pogacar lascia subito il segno nella prima tappa in linea del Giro di Romandia - facebook.com facebook DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Tappa 1 x.com