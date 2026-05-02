Giro di Romandia 2026 tappa di oggi Broc-Charmey | orari tv streaming Pogacar ovviamente favorito

Oggi si disputa la quarta e penultima tappa del Giro di Romandia, con una distanza di 149,6 chilometri tra Broc e Charmey. La corsa prosegue con diversi saliscendi, e i ciclisti affrontano un percorso che mette alla prova resistenza e tattica. La tappa viene trasmessa in diretta televisiva e streaming, con il favorito che si presenta come uno dei principali contendenti alla vittoria finale.

Quarta e penultima tappa per il Giro di Romandia. spazio oggi ai 149,6 chilometri che dividono Broc e Charmey. Frazione importante in chiave classifica generale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. PERCORSO. Jaunpass è grande protagonista di questa frazione, visto che sarà affrontato ben tre volte. La prima scalata arriva subito dopo il via, dal versante più facile: 6 km al 7.8%. Discesa e si risale verso l’ascesa principale di giornata: 7.4 km all’8.8%. Tratto transitorio prima di andare verso il gran finale: prima Saanenmöser Pass (5.9 km al 4.2%), poi ancora Jaunpass (8.1 km all’8.3%). Dallo scollinamento al traguardo praticamente solo discesa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Broc-Charmey: orari, tv, streaming. Pogacar ovviamente favorito Notizie correlate Leggi anche: Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Rue-Vucherens: orari, tv, streaming. Arrivo adatto a Pogacar Leggi anche: Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Rue-Vucherens: orari, tv, streaming. Pogacar all’assalto o parte la fuga? Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giro di Romandia 2026: percorso e favoriti; Rue-Vucherens: tappa movimentata, Pogacar per il bis o ci prova un finisseur?; Giro di Romandia 2026, il percorso (Altimetrie e Planimetrie); La campagna elvetica di Pogacar inizia dal Giro di Romandia. Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Broc-Charmey: orari, tv, streaming. Pogacar ovviamente favoritoQuarta e penultima tappa per il Giro di Romandia. spazio oggi ai 149,6 chilometri che dividono Broc e Charmey. Frazione importante in chiave classifica ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe, Pogacar in controlloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 17.58 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta ... oasport.it Sabato 2 maggio, la quarta tappa del Giro di Romandia. L'ultima salita è di circa 8 km all'8%. Ci sarà un assolo di Pogacar Da ricordare che si corre prima del solito, la diretta parte alle 14, l'arrivo sarà intorno alle 15.30. - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026 presents a brutal fourth stage from Broc to Charmey, 149.6 km with four climb/descent volleys, challenging the GC contenders and shaping the podium. Expect early attacks, strategic moves from Pogacar and a battleground for the climb x.com