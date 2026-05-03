Giro delle Mura che show

Giovedì si è svolta una gara di ciclismo al campo scuola ‘G’, attirando più di 1500 spettatori. I corridori Sughi e Tarozzi hanno ottenuto successi importanti durante l’evento, che ha coinvolto numerosi partecipanti e pubblico. La competizione si è svolta lungo il percorso delle mura, offrendo uno spettacolo che ha animato la giornata. La manifestazione ha rappresentato un momento di grande partecipazione locale, con un’attenzione particolare alle sfide tra i ciclisti.

Sughi e Tarozzi bis, dominano il ‘giro delle mura’. Una giornata di sport che ha richiamato oltre 1500 persone, quella svoltasi giovedì al campo scuola ‘G. Lenzi’. L’evento giunto alla cinquantaduesima edizione è stato organizzato da Uisp e Avis, patrocinato dal Comune. Tra gli organizzatori Monica Zannini, Luciano Mazzanti e Gabriele Gardellini, oltre un nutrito numero di volontari. Lo start e l’arrivo è stato, quindi, nella pista d’atletica del campo scuola. Prime a partire sono state le categorie giovanili, circa cento i piccoli atleti al via, che hanno percorso le diverse distanze all’interno della pista di atletica. A seguire la partenza della competitiva sulla distanza dei 12 km circa, in un percorso rinnovato, oltre alla cammina ludico motoria e dog walk di 6 km e una Nordic Walking sulla medesima distanza della competitiva.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro delle Mura, che show Le Mura di Verona” - trailer Notizie correlate Giro delle Mura 2026: tante le novità. “Un evento per tutti”Ferrara, 30 aorile 2026 - Il Giro delle Mura, inserito nel calendario podistico UISP Ferrara, conosciuto anche come ‘La 1° Maggio’, si prepara a... Una classica del podismo. Di corsa al Giro delle MuraNella giornata della festa dei lavoratori, grande attesa oggi per podisti e famiglie. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giro delle Mura 2026: tante le novità. Un evento per tutti; Torna il ‘Giro delle Mura’: un evento per tutti; 52° Giro delle Mura – 1° Maggio 2026 – Manifestazione podistica all’insegna dello sport, della salute e della convivialità; Provvedimenti di viabilità in occasione della manifestazione podistica 52° Giro delle Mura. Giro delle Mura 2026 per gli appassionati di podismo e per stare insiemeIl Giro delle Mura è la manifestazione podistica, giunta alla 52.a edizione, che si terrà a Ferrara venerdì 1° maggio 2026 alle 10:00 con partenza dal campo di atletica comunale G.Lenzi (via Porta ... cronacacomune.it Giro delle Mura 2026: tante le novità. Un evento per tuttiNella giornata della festa dei lavoratori, grande attesa per podisti e famiglie: partenza alle 10 dal campo di atletica Lenzi ... msn.com VIDEO – Axel fa rodeo all’ultimo giro di Gara 1: la Bimota finisce sulla ghiaia e lui evita miracolosamente la caduta. Ecco come ha fatto - facebook.com facebook “Nessuna presa in giro sul tema”, “Inclusività solo quando fa comodo”. È ancora polemica per “Bella Ciao” modificata x.com