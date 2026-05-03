Giro d’Abruzzo Juniores | attacco solitario di Battistoni a Manoppello

Durante il Giro d’Abruzzo Juniores, un corridore ha messo a segno un attacco solitario prima dell’ultima salita a Manoppello. Il passaggio di battistrada è stato notevole e ha cambiato gli equilibri della corsa. Nella fase di montagna, sono stati assegnati i riconoscimenti alle maglie dedicate ai migliori scalatori. La gara si è conclusa con questa azione che ha spiazzato il gruppo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Battistoni a distaccare il gruppo prima dell'ultima salita?. Chi sono i corridori che hanno conquistato le maglie della montagna?. Perché la cronoscalata di Casalincontrata cambierà le gerarchie della classifica?. Quali elementi del percorso hanno isolato i corridori nel gruppo finale?.? In Breve Mattia Moretti secondo e Brandon Davide Fedrizzi terzo a 19 secondi.. Pietro Cermenati conquista la maglia verde dopo il gran premio al chilometro 75.. Riccardo Dal Puppo vince il primo gran premio al chilometro 40.. Seconda tappa prevede cronoscalata di 2,2 chilometri a Casalincontrada con partenze ogni minuto.. Alessandro Battistoni ha vinto la prima tappa del Giro d’Abruzzo Juniores a Manoppello, staccando i rivali con un attacco solitario che lo ha portato a indossare la maglia della classifica generale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giro d’Abruzzo Juniores: attacco solitario di Battistoni a Manoppello Notizie correlate Casalincontrada, viabilità modificata per il Giro d’Abruzzo Juniores: stop al traffico e possibili disagi busModifiche alla viabilità e possibili disagi al trasporto pubblico a Casalincontrada in occasione del passaggio del “Giro d’Abruzzo Juniores 2026 –... Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Trocker all’attacco, fuori Collomb Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giro d’Abruzzo Juniores 2026: 31 squadre pronte a sfidarsi; GIRO D'ABRUZZO. A BATTISTONI (POOL CANTU' GB JUNIOR) LA PRIMA TAPPA, 2° MORETTI, 3° FEDRIZZI; Giovedì il ritrovo a Roseto, da venerdì il Giro d’Abruzzo Juniores di ciclismo; Giro d’Abruzzo Juniores, tre giorni di gara tra costa e interno. Giro d’Abruzzo Juniores 2026: guizzo vincente in solitaria e primato nella generale per il marchigiano Alessandro Battistoni a ManoppelloTi invitiamo a contattarci compilando il modulo sottostante con tutti i campi che ti sono richiesti e sarai ricontattato in breve tempo. Alessandro Battistoni ha conquistato il terzo successo stagion ... picusonline.it Giro d’Abruzzo Juniores: 31 squadre al via dal 1° al 3 maggioDal 1° al 3 maggio torna il Giro d’Abruzzo Juniores: 31 squadre, 3 tappe e arrivi tra Manoppello, Casalincontrada, Tossicia e Colledara ... abruzzonews.eu Si infiamma il Giro d'Abruzzo Juniores che al termine della seconda tappa vede il ciclista di Bolzano Fedrizzi indossare la maglia azzurra e prendere 1 secondo di vantaggio dal vincitore di Manoppello Battistoni Il Giornale dell'Adriatico Tutto Ciclismo ASD V - facebook.com facebook