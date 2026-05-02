Casalincontrada viabilità modificata per il Giro d’Abruzzo Juniores | stop al traffico e possibili disagi bus
A Casalincontrada sono in atto modifiche alla viabilità in vista del passaggio della seconda tappa del Giro d’Abruzzo Juniores 2026, prevista per sabato 2 maggio. Durante l’evento, il traffico sarà interdetto in alcune zone e potrebbero verificarsi disagi nel servizio di trasporto pubblico locale. La strada principale e alcune vie secondarie sono state chiuse temporaneamente per consentire lo svolgimento della manifestazione.
Modifiche alla viabilità e possibili disagi al trasporto pubblico a Casalincontrada in occasione del passaggio del “Giro d’Abruzzo Juniores 2026 – seconda tappa”, in programma sabato 2 maggio.Il Comune ha infatti comunicato che, per consentire lo svolgimento della competizione ciclistica in.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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