Casalincontrada viabilità modificata per il Giro d’Abruzzo Juniores | stop al traffico e possibili disagi bus

A Casalincontrada sono in atto modifiche alla viabilità in vista del passaggio della seconda tappa del Giro d’Abruzzo Juniores 2026, prevista per sabato 2 maggio. Durante l’evento, il traffico sarà interdetto in alcune zone e potrebbero verificarsi disagi nel servizio di trasporto pubblico locale. La strada principale e alcune vie secondarie sono state chiuse temporaneamente per consentire lo svolgimento della manifestazione.