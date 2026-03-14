LIVE Sci alpino Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA | Trocker all’attacco fuori Collomb

Durante il Mondiale juniores 2026 di sci alpino, si sta svolgendo il slalom femminile. Al momento, Trocker è in fase di discesa e si sta impegnando al massimo, mentre Collomb ha già concluso la sua run, uscendo dalla gara. Dopo il primo settore, la concorrente tedesca ha accumulato un ritardo di 1.27 secondi. La gara continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.08 Dopo il primo settore la tedesca ha un ritardo di 1.27 9.07 Fuori dopo poche porte l’americana che prende in pieno un palo. Partita Romy Ertl. 9.07 Partita Logan Grosdidier. 9.06 Seconda posizione per l’austriaca a 1.22 da Trocker. Fino ad ora nessuna è riuscita a tenere il ritmo dell’italiana 9.05 Partita Leonie Raich 9.05 Terza posizione per l’australiana a 1.61 da Trocker. Distacchi per il momento alti da Trocker che ha guadagnato poco nel primo settore, dove ha commesso due errori, ma nel finale ha fatto la differenza 9.04 La svedese chiude in terza posizione a 2.37 da Trocker. Partita Phoebe Heaydon. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Trocker all’attacco, fuori Collomb Articoli correlati LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Anna Trocker cerca un nuovo acuto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom femminile ai... Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: 6° posto in rimonta per Collomb, fuori Trocker e D’Antonio Contenuti e approfondimenti su Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: McGrath vince una gara bellissima ed allunga in classifica; Sci alpino oggi, SuperG femminile in Val di Fassa e slalom maschile a Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta; Kranjska Gora, il gigante maschile LIVE; RECAP! McGrath ce la fa e vince! Poi Kristoffersen e Brraathen. LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Anna Trocker ci riprova!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom femminile ai Mondiali ... oasport.it LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: Della Mea per un acuto, torna Pirovano. La startlistCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ... oasport.it Argento per Giacomo Bertagnolli nel gigante dello sci alpino (categoria visual impaired): dopo aver dominato la prima manche, il fiemmese è stato superato dall’austriaco Johannes Aigner (3° oro come la sorella Veronika) nella seconda discesa. Dodicesima - facebook.com facebook Argento per Giacomo Bertagnolli nel gigante dello sci alpino (categoria visual impaired): dopo aver dominato la prima manche, il fiemmese è stato superato dall’austriaco Johannes Aigner (3° oro come la sorella Veronika) nella seconda discesa. Dodicesima x.com