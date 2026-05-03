Giro d’Abruzzo juniores 2026 | la cronoscalata di Casalincontrada mette le ali al bolzanino Brandon Fedrizzi

Sabato 2 maggio si è disputata la cronoscalata di Casalincontrada, seconda tappa del Giro d'Abruzzo Juniores 2026. La salita ha presentato pendenze a doppia cifra, influenzando l’esito della gara. Il vincitore del giorno e nuovo leader della classifica generale è un ciclista proveniente dalla provincia di Bolzano. La competizione ha visto molti giovani atleti sfidarsi lungo il percorso caratterizzato da pendenze impegnative.

Sono state le pendenze a doppia cifra della salita di Casalincontrada a decidere il vincitore e il nuovo leader della classifica generale del Giro d'Abruzzo Juniores 2026, sabato 2 maggio. Il cambio al vertice ha avuto come protagonista principale Brandon Davide Fedrizzi (Borgo Molino Vigna.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Giro d'Abruzzo: tappa e maglia per Brandon Fedrizzi della Borgo Molino Vigna Fiorita. Nella - facebook.com facebook

CG 1 FEDRIZZI Brandon BMV 2:26:17 2 BATTISTONI Alessandro PCG+0:01 3 CAMPAGNOLO Lorenzo BMV+0:03 4 DANDREA Cristian TIU+0:17 5 ORENGO Edoardo ROM+0:18 6 FRONTINI Luca PCG+0:19 7 GRIGOLINI Filippo AZC x.com