Giovedì 7 maggio si terrà nuovamente l’evento intitolato “L’ultimo tratto del cammino di Michael”. L’iniziativa, proposta dall’autore nel 2025 durante il Giubileo, si rivolge a una comunità di partecipanti. La data segna il ritorno di questa manifestazione, che coinvolge un pubblico interessato a seguire il percorso tracciato dall’autore nel corso degli anni. L’appuntamento si svolge in un contesto di incontri collettivi e condivisione.

Nel 2025, nell'anno del Giubileo, Michael ha proposto un nuovo appuntamento di comunità: "l'ultimo tratto del cammino di Michael". Con le parrocchie e le compagnie di pellegrini, insieme a La Pacchianella con la tradizione della Ferrizza, in cammino verso la Grotta per la veglia di preghiera in onore di San Michele Arcangelo. Michael, festival del patrimonio: dal 7 al 9 maggio la nona edizione nella Città dei due Siti UNESCO.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Giovedì 7 maggio torna “L’ultimo tratto del cammino di Michael”

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