Giovanni Stroppa — l’uomo che sale sempre

Giovanni Stroppa è un allenatore che ha maturato una lunga esperienza nel calcio italiano. Recentemente è tornato a guidare una squadra di secondo livello e sta lavorando per ottenere la promozione in serie superiore. Secondo quanto riferito da un collaboratore, Stroppa ha iniziato la sua carriera entrando in un club e ha sviluppato una conoscenza approfondita della realtà, con l’obiettivo di portare la squadra nella massima serie.

Giovanni Stroppa conosce ancora una volata la parola promozione. Rocco Calandruccio ce lo racconta in questo articolo: Stroppa entra in un Club e impara a conoscerlo fino a portarlo nella massima serie. Forse davvero il tecnico brianzolo, dopo l’ennesima grande stagione, merita di stare a pieno titolo e stabilmente nella massima serie. Giovanni Stroppa, il tecnico che vive di costruzione. Così Calandruccio: “Ci sono allenatori che vivono di lampi, di intuizioni isolate, di stagioni fortunate. E poi c’è Giovanni Stroppa, che invece vive di costruzione. Di pazienza. Di metodo. La sua carriera non è una scalata improvvisa, ma una linea che sale con la costanza di chi non ha mai avuto bisogno di effetti speciali per dimostrare il proprio valore.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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