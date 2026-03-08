Un uomo collegato a Musk ha inviato un messaggio al Quirinale, chiedendo di considerare l’uso di Starlink in un momento difficile per la sicurezza del paese. Nell’appello, si sottolinea la convinzione che la saggezza del destinatario possa portare a una riflessione su questa questione. Il testo invita a valutare con attenzione la richiesta, senza entrare nel merito delle motivazioni dietro la proposta.

“Sono convinto che la Sua saggezza La induca, in questo momento particolarmente delicato per la sicurezza nazionale, a dedicare una riflessione attenta alla questione”. Così scrive Andrea Stroppa, emissario di Elon Musk in Italia, in una lettera aperta al Quirinale e a Sergio Mattarella, in riferimento all’utilizzo di Starlink per le comunicazioni in sicurezza degli alti vertici militari e della diplomazia. “L’Ambasciata italiana in Iran è stata chiusa ufficialmente da pochi giorni. In questi mesi difficili, viene raccontato che Starlink ha rappresentato uno strumento fondamentale, consentendo all’Ambasciata di mantenere comunicazioni sicure e continuative a tutela degli interessi italiani”, scrive Stroppa rivolgendosi a Mattarella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Sono convinto che la sua saggezza…”. L’appello dell'uomo di Musk Andrea Stroppa al Quirinale per l'uso di Starlink

“Sono convinto che la sua saggezza…”. L’invito al Quirinale per l’utilizzo di Starlink“Sono convinto che la Sua saggezza La induca, in questo momento particolarmente delicato per la sicurezza nazionale, a dedicare una riflessione...

Leggi anche: Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale, l’uomo di fiducia di Musk al volante della smart che ha ucciso un 18enne

Una raccolta di contenuti su Musk Andrea Stroppa.

Andrea Stroppa (il braccio destro di Musk): Basta un peschereccio a Ostia e 5 droni per colpire Palazzo Chigi e QuirinaleAndrea Stroppa avverte: Italia impreparata a attacchi con droni, propone modello tedesco e collaborazione con Ucraina per rafforzare difesa. blitzquotidiano.it

Garofano correva a piedi col semaforo rosso, la Smart non poteva evitarlo. La testimonianza che scagiona Andrea StroppaPenso davvero che sia stato sottoposto alla gogna mediatica solo perché è il braccio destro di Musk in Italia, ma alla fine stava guidando come chiunque altro, senza infrangere il codice della strada ... ilgiornale.it