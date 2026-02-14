Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale l’uomo di fiducia di Musk al volante della smart che ha ucciso un 18enne

Andrea Stroppa, l’uomo di fiducia di Elon Musk in Italia, è stato indagato per omicidio stradale dopo un incidente che ha causato la morte di un ragazzo di 18 anni. La polizia ritiene che Stroppa fosse alla guida della smart coinvolta nello scontro avvenuto la scorsa notte in una zona centrale di Roma. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo contro un albero e lasciando sul posto il giovane deceduto.

Roma, 14 febbraio 2026 – È l’uomo di fiducia di Elon Musk in Italia. Finora salito alle cronache per l’attività di promozione di Starlink nel Belpaese, l’informatico italiano di 32 anni Andrea Stroppa è oggi sotto i riflettori per un’altra vicenda. Che con Musk non ha niente a che vedere. La notizia di oggi – rivelata da Il Messaggero – è che Stroppa risulta indagato per omicidio stradale dopo l’ incidente in cui ha perso la vita Mirco Garofano, studente di 18 anni di Artena, investito e ucciso la sera del 31 gennaio nel quartiere Collatino di Roma. Stroppa guidava una smart. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano della Capitale, c’era l’esperto di cybersecurity alla guida della smart che ha travolto il ragazzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale, l’uomo di fiducia di Musk al volante della smart che ha ucciso un 18enne Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale: il referente italiano di Musk ha investito con la Smart un 18enne Andrea Stroppa, responsabile italiano di Musk, è stato iscritto nel registro degli indagati dopo aver investito con la sua Smart un ragazzo di 18 anni. "Andrea Stroppa investì un 18enne sulle strisce": l'uomo di Musk in Italia indagato per omicidio stradale Andrea Stroppa, rappresentante di Elon Musk in Italia, è stato iscritto nel registro degli indagati dopo aver investito un ragazzo di 18 anni sulle strisce pedonali a Roma il 31 gennaio 2026. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale: il referente di Musk ha investito un diciottenne; Roma, 18enne travolto sulle strisce: indagato Andrea Stroppa, il referente italiano di Elon Musk; Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale; Investito 18enne a Roma, Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale. Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale, l’uomo di fiducia di Musk al volante della smart che ha ucciso un 18enneL’incidente risale al 31 gennaio: l’informatico di 32 anni si è fermato a soccorre la vittima. La dinamica è ancora da chiarire ... quotidiano.net Ragazzo di 18 anni investito e ucciso a Roma, Andrea Stroppa indagato per omicidio stradaleIl referente italiano di Elon Musk sarebbe stato al volante della Smart che il 31 gennaio scorso travolse il ragazzo ... ilsecoloxix.it Svolta nell'inchiesta sull'investimento mortale avvenuto la sera del 31 gennaio scorso nel quartiere romano di Collatino: alla guida della Smart che ha travolto e ucciso Mirco Garofano, 18 anni, studente residente ad Artena, c'era il 32enne Andrea Stroppa, info facebook L'uomo di Musk in Italia, Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale x.com