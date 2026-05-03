Giovani stranieri stop alla povertà educativa

Il Comune di Argenta ha avviato un progetto intitolato 'Argenta Open Lab: Future Skills For All', finanziato con fondi del Fondo sociale europeo Plus. L’obiettivo è favorire l’inclusione dei giovani stranieri all’interno della comunità locale. L’iniziativa si concentra sull’offerta di opportunità e risorse dedicate ai giovani, con l’intento di contrastare la povertà educativa tra le nuove generazioni straniere.

Il Comune di Argenta investe sull’inclusione dei giovani stranieri nella comunità. Si chiama ‘Argenta Open Lab: Future Skills For All’ il progetto finanziato grazie alle risorse del Fondo sociale europeo Plus. Si tratta di un intervento strategico che punta a sostenere l’integrazione dei giovani stranieri, contrastando le povertà educative e promuovendo nuove opportunità di crescita personale, sociale e formativa. L’iniziativa vede la messa in atto di azioni e strategie che attribuiscano rilevanza al rapporto reciproco tra esperienza scolastica, processi di apprendimento, competenze curricolari, o cognitive skill, dimensione dei contesti e dei processi di socializzazione, influenzando lo sviluppo delle social o non-cognitive skill.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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