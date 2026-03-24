Terza Giornata nazionale sulla Povertà Educativa | giovani al centro di un nuovo modello partecipativo
Si svolgerà il prossimo 25 marzo alle ore 9,30, nella Sala del Consiglio Regionale della Calabria, la Terza Giornata Nazionale sulla Povertà Educativa, evento promosso dal Corecom Calabria in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Regionale.Al centro della manifestazione non solo la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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