Nel centro storico di Poggibonsi si sono verificati due incidenti violenti nel tardo pomeriggio di ieri. Due gruppi di giovani magrebini sono entrati in collisione, scatenando risse che hanno creato scompiglio tra i passanti. L’area si è riempita di musica forte e movimenti concitati, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per sedare la situazione e riportare la calma.

Centro storico di Poggibonsi ancora teatro di violenza. Nel tardo pomeriggio di ieri, due risse tra giovani magrebini. Quattro o forse cinque la persone coinvolte. Il primo episodio, intorno alle 17,30, in piazza Matteotti. Il secondo, poco dopo le 18,30. I passanti hanno dato l’allarme e nel giro di pochi minuti sono giunte sul posto due pattuglie di Polizia locale. All’arrivo delle forze dell’ordine il gruppetto si è dileguato. Nel secondo caso, nemmeno un’ora dopo, sempre nella stessa zona, è scoppiata una scazzottata ancora sotto gli occhi dei passanti. Probabilmente coinvolti gli stessi giovani della prima vicenda e anche in questo caso sono intervenuti Polizia locale, agenti del commissariato e Arma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi senza pace! Pomeriggio caldissimo. Due risse in pieno centro

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