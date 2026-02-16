Francia sotto shock | morto Quentin il giovane nazionalista picchiato da militanti di estrema sinist
Quentin, un giovane attivista nazionalista di 23 anni, è morto dopo essere stato picchiato durante una rissa tra gruppi di estrema sinistra e collettivi di estrema destra a Lione. La sua morte ha scosso la città, che si chiede come sia potuto succedere un episodio così violento nel cuore della regione. La polizia sta indagando sugli eventi che hanno portato a questa tragedia e cerca di identificare i responsabili.
Francia sotto shock: morto Quentin, giovane attivista nazionalista dopo uno scontro a Lione. Lione è sconvolta dalla morte di Quentin, un giovane di 23 anni coinvolto in movimenti nazionalisti, deceduto in seguito a uno scontro avvenuto tra gruppi di estrema sinistra e un collettivo di estrema destra. L'aggressione è avvenuta durante una manifestazione contro l'eurodeputata Rima Hassan, esponente di La France Insoumise, e ha immediatamente acceso un dibattito sulla radicalizzazione politica e la violenza in Francia. La cronaca di una serata di violenza. La serata del 16 febbraio 2026 si è trasformata in tragedia nei pressi dell'Istituto di Studi Politici di Lione.
A Lione, Quentin Deranque, un giovane di 23 anni, è morto dopo essere stato picchiato da sei persone giovedì sera.
